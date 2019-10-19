19 Ekim DHA Spor Salı Gündemi

Gaziantep FK

17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe

20.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

BEŞİKTAŞ

18.00 Başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini tanıtacak.

18.00 Başkan adayı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini tanıtacak.

FENERBAHÇE

11.30 Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

15.55 Takım Denizli'ye gidecek.

17.00 Sarı-lacivertlilerin kentte karşılanışı.

TRABZONSPOR

13.00 Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun eşi Beyza Ağaoğlu'nun resim sergisinin açılışı yapılacak. (Beşiktaş Deniz Müzesi)

ATLETİZM

Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 119, 63 ve 38 kilometre olmak üzere üç kategoride koşulacak.

07.00 Uzun (119 km) ve orta (63 km) parkur startları

10.00 Kısa parkur (38 km) startı

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Hatayspor - Adana Demirspor

16.30 Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor

19.00 Ekol Göz Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG

- 9'uncu hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.30 Everton - West Ham United (Cenk Tosun)

16.30 Werder Bremen - Hertha Berlin (Nuri Şahin, Ömer Toprak)

16.30 Fortuna Düsseldorf - Mainz (Kenan Karaman, Kaan Ayhan)

17.00 Wolverhampton (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi) - Southampton

17.00 Leicester City - Burnley (Çağlar Söyüncü)

18.00 Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi) - Pohronie

19.30 Getafe ( Trabzonspor 'un Avrupa Ligi rakibi) - Leganes

19.30 Borussia Dortmund - Mönchengladbach (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi)

20.00 Basel (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi) - Thun

21.00 Toulouse - Lille (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)

21.45 Juventus - Bologna (Merih Demiral)

22.00 Mallorca - Real Madrid (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi)

22.45 Leça - Braga (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi)

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Galatasaray Doğa Sigorta

15.15 Pınar Karşıyaka - Sigortam.net İTÜ

17.30 Tofaş - Türk Telekom

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Teksüt Bandırma BK

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL

14.30 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. (Ahmet Cömert Spor Salonu)

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

14.00 Karayolları - Eczacıbaşı VitrA

17.30 Nilüfer Bld. - Aydın B.Şehir Bld.

14.00 Fenerbahçe Opet - Atlasglobal Yeşilyurt

19.00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta