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19 Ekim Muhtarlar Günü

Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

19.10.2019 11:0719 Ekim Muhtarlar Günü
Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne Kaymakam Ersin Tepeli tarafından çelenk bırakıldı.
Törende, Göldere muhtarı Hüseyin Turan, muhtarlığın önemine değindi.
Muhtar olarak ülkeye hizmet sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Turan, "Muhtarlık önemli bir kamu görevi. Kadim geleneğimizde muhtarlık saygın bir kurumdur. Muhtarlarımız köy ve mahallelerde devletimizin eli ayağı, gözü, kulağıdır." dedi.
Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda devam eden programda, Kaymakam Tepeli, tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.

Keban, Güncel

Kaynak: AA

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