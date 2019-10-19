Haberler » Güncel » 19 Ekim Muhtarlar Günü

19 Ekim Muhtarlar Günü

Zonguldak'ta, "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

19.10.2019 12:2019 Ekim Muhtarlar Günü
Zonguldak'ta, "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, burada yaptığı konuşmada, bu yıl muhtarlar gününün beşinci yılını kutladıklarını söyledi.
"Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimleridir." diyen Nas, "Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 188 yıllık bir tarihe sahiptir. Türkiye'de 18 bin 329 köy ve 32 bin 44 mahalle muhtarlığı olmak üzere 50 bin 373 muhtar görev yapmaktadır." diye konuştu.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:07 Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı
14:02 Küçük kalpli miniklerden Mehmetçiğe destek
14:07 Safran Festivali'nde katılımcılar safran hasadı yaptı
14:06 Endonezyalı Müslümanların duası Türk askeri için
14:06 Bahçelievler'de 500 öğrenci ve ailesi afet eğitimi aldı
14:05 Neden yüzümüz kızarır
14:05 Türkiye ile ABD'nin mutabakatı Suriyelileri sevindirdi
19.10.2019 14:08:41