Haberler » Güncel » 19 Ekim Muhtarlar Günü

19 Ekim Muhtarlar Günü

Gercüş ilçesinde 19 Ekim Muhtarla Günü törenle kutlandı.

19.10.2019 13:5619 Ekim Muhtarlar Günü
Gercüş ilçesinde 19 Ekim Muhtarla Günü törenle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, muhtarlar, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.
Bağlarbaşı Muhtarı Mehmet Günaydın törende yaptığı konuşmada, muhtarların belde ve köylerde devleti temsil ettiğini belirterek, "Muhtarlık bölgesindeki halkın devlet kurumları ile ilişkilerinden aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadır. Hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli, bir görevi ifade eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Jandarma, Hükümet, Gercüş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:39 Batman'da kermes
15:38 Muğla'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması
15:38 Prof. Dr. Üstün Dökmen: İnsan hayatta bir iz bırakmak ister
15:33 Emekli polisler göreve hazır
15:37 Eski komandolar 36 yıl sonra marşlarını okudu
15:36 Temelinde toprak kayması oluşan bina tahliye edildi
15:35 İzmir'de Muhtarlara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi
19.10.2019 15:40:16