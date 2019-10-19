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19 Ekim Muhtarlar Günü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

19.10.2019 17:2619 Ekim Muhtarlar Günü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, muhtarların, yerel yönetim sisteminde kilit bir rol üstlendiklerini aktardı.
Muhtarların belediye başkanlarının pusulası olduğunu belirten Sekmen, açıklamasında şunları kaydetti:
"Kamu ile halk etkileşimini ve iletişimini sağlayan, yaşadıkları, sorumluluğunu üstlendikleri yerleşim birimlerinin adeta hafızası olan muhtarlarımız, kuşkusuz bizim de pusulamız, paydaşımız, yol ve mesai arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla attığımız her adımda ve hizmet için hazırladığımız yol haritasının her aşamasında muhtarlarımızın payı, katkısı ve rolü vardır. Önümüzdeki yeni dönemi de yine aynı anlayış doğrultusunda değerlendirecek ve Erzurum'un dört bir yanına hizmet mührümüzü muhtarlarımızla birlikte vuracağız. 19 Ekim Muhtarlar Günümüzü kutluyor, tüm muhtarlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

Mehmet Sekmen, Güncel

Kaynak: AA

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