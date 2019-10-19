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19 Ekim Muhtarlar Günü

Denizli'nin Kale ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.10.2019 17:5619 Ekim Muhtarlar Günü
Denizli'nin Kale ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşma yapan Alanyurt Mahalle muhtarı Yaşar Kazancı, muhtarlar olarak sürekli halkın içinde olduklarını ve gece gündüz hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Törene, ilçe mahalle muhtarları ile Kale Ak Parti İlçe Başkanı Bilal Tıkım, Kale Emniyet Amiri Etem Gökmen katıldı.

Daha sonra çarşı meydanında vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Muhtarlar Günü, Denizli, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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