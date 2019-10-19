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19 Ekim Muhtarlar Günü Çorlu'da kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çorlu'da kutlama programı düzenlendi.

19.10.2019 17:1219 Ekim Muhtarlar Günü Çorlu'da kutlandı
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çorlu'da kutlama programı düzenlendi.

Çorlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Çorlu'da Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Şeyhsinan Mahallesi Muhtarı da olan Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Sarıer, protokol üyeleri, birim amirleri, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. - TEKİRDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Muhtarlar Günü, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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