Haberler » Güncel » 19 Ekim Muhtarlar Günü Ergene'de kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Ergene'de kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

19.10.2019 15:4719 Ekim Muhtarlar Günü Ergene'de kutlandı
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Ergene Kaymakamlığı ev sahipliğinde Marmaracık Mahallesi'nde yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek, Ergene'nin Ulaş Mahallesi Muhtarı da olan Ergene Muhtarlar Derneği Başkanı Ersin Çabuker, Ergen'deki muhtarlar ile daire müdürleri, birim amirleri, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. Atatürk anıtına çelenk sunulan törene katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, muhtarların gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

Muhtarlar Günü, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:03 Hisarcıklıoğlu: "Diyarbakır kültürün sağlam kalesidir"
17:03 Hacire Akar oğlunu terörden kurtardı, mürüvvetini gördü
17:07 Kayseri bakan akar: şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir
17:07 Kars'ta 100 çocuk sinemayla buluştu
17:06 Türkiye'den Arnavutluk'taki yetimlere yardım
17:06 Kars Lojistik Merkezi'nde sona doğru
17:06 19 Ekim Muhtarlar Günü
19.10.2019 17:09:17