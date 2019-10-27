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19. Etap Masa Tenisi Dostluk Lig Turnuvası

MALATYA (AA) Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan 19. Etap Masa Tenisi Dostluk Lig Turnuvası Malatya'da yapıldı.

27.10.2019 18:0919. Etap Masa Tenisi Dostluk Lig Turnuvası
MALATYA (AA) Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan 19. Etap Masa Tenisi Dostluk Lig Turnuvası Malatya'da yapıldı.
Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 20 farklı ilden 120 sporcu mücadele etti.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Masa Tenisi Dostluk Ligi Tertip Komitesi Başkanı Orhan Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın oldukça çekişmeli geçtiğini belirterek, "Sporcularımız kendi gruplarında ilk üçe girerek, bir üst gruba çıkmanın mücadelesini verdiler. Turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum. Emek veren hakem ve sporculara da teşekkür ederim." dedi.
Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa ve tüm katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Malatya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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