23.06.2019 17:20
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"19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği"

"19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği"

SAMSUN (İHA) – Samsun Balkan Türkleri Derneği'nce 19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği gerçekleştirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Balkan Türkleri Derneği'nce 19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Balkan Türkleri Derneği'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen Etli Kazan Pilav Günü etkinliğinin 19.'su gerçekleştirildi. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisinde düzenlenen ve mübadilleri bir araya getiren etkinliğe Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi ve İlkadım Belediyesi de destek verdi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Buğra Özata, derneklerinin bin 500 üyesi olduğunu ve üye sayısını artırmak istediklerini söyledi. Özata ayrıca, etkinliğe gelen herkese teşekkür etti.

Özata'nın konuşmasının ardından, protokol üyelerinin katılımıyla protokol kazanı açıldı ve katılımcılara etli pilav ikram edildi. Etkinlikte ayrıca, halk oyunları gösterisinde de bulunuldu. Etkinlikte elde edilen gelir ile öğrencilere burs verilecek.

Etkinliğe, Tekkeköy Belediye Başkanvekili Kenan Beyazyüz, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, Özkan Karakaya da katıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Tekkeköy , Samsun , Güncel

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