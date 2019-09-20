19 Eylül 2019 Haberleri

Tarihçi İlber Ortaylı: Yakın zamanda gideceğim buralardan DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar Loris Karius, Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Sivil polis otosu ve ticari araç çarpıştı: 3'ü polis 5 kişi yaralandı Kanada Başbakanı Trudeau, gençliğinde çektirdiği ırkçı fotoğraftan dolayı özür diledi 22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kaza güvenlik kamerasına yansıdı Tır, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralı Hadise leoparlı kıyafetiyle küvet pozu verdi 8 kişilik kefen ve bir kılıçla yakalanan adamın 155'e 2 bin çağrı yaptığı ortaya çıktı! Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenen İsmail Kaya: 'Bu ifadeler ipe götürür' dediğini duydum Akli dengesi yerinde olmayan adam, önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı Uğurcan Çakır sosyal medyayı salladı! Çatıda panter gören bina sakinleri ne yapacağını şaşırdı Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit: İslam'ın olumlu yanlarını fazlasıyla öne çıkarıyorlar DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı 11 yaşındaki çocuğa istismar iddiası vatandaşları çılgına döndürdü AFAD'dan Tuzla'daki fabrika yangınına ilişkin açıklama: Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez bakan baba yürekleri dağladı Diyarbakır polisi, DEAŞ'ın para transfer ağını ortaya çıkardı Tarihçi Yazar İlber Ortaylı: Kötü kitabın en kısa zamanda imha edilmesi gerekir ABD, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verdi Kerimcan Durmaz, 'Türkiye'yi terk etti' iddialarını yalanladı Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu! Instagram'a gönderi planlama özelliği geldi Verimli arı sezonuna teşekkür için şükür duasına çıkan arıcılar, arıların saldırısına uğradı Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mesaj: Oyalama olursa çalışmalar biter Meteoroloji İstanbulluları sağanak yağış ve yıldırım düşme tehlikesi karşısında uyardı Rusya ve Çin 3 ülkenin hazırladığı İdlib tasarısını veto etti Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar'dan açıklama: Pelikan'ın P'si bile geçmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak Alanyaspor'dan son dakika kural hatası açıklaması! Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı! Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu