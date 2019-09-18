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19 Eylül Gaziler Günü

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.09.2019 21:4819 Eylül Gaziler Günü
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, mukaddes vatan için terlerini ve kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran gazileri minnet ve şükranla yad ettiğini vurguladı.
Tarihin hemen her devrinde devletinin ve milletinin bekası uğrunda gözünü kırpmadan canını ortaya koyan şeref timsali gazilerin, kendilerine şanlı tarihin birer emaneti olduğunun altını çizen Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Bu emanete sahip çıkmak dün olduğu gibi bugün de hepimiz için son derece kutsal bir görev olmakla beraber, bu kutlu emanete hak ettiği değeri göstererek gelecek nesillere aktarmak da en önemli vazifelerimiz arasındadır. Hem tarihte hem de bugün milleti ve devletinin ihtiyaç duyduğu her anda canını ortaya koymayı kendine borç bilip bu uğurda kanlarını akıtan gazilerimizi bir kez daha minnet duygularıyla selamlıyor, bu vesileyle hem geçmişte hem de 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele verirken gazi unvanıyla şereflenmiş devletimizin bu kutlu bekçilerinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum."

19 Eylül Gaziler Günü, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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