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19 Eylül Gaziler Günü

Seydişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19.09.2019 11:1219 Eylül Gaziler Günü
Seydişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
İlçesindeki tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Personel Asteğmen Özgür Alasın günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yapmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.
Daha sonra topluca şehitlik ziyareti yapıldı.
Törene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, Seydişehir Emniyet Müdür Vekili Özkan Çetiner, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Seydişehir, Güncel

Kaynak: AA

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