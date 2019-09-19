Seydişehir
'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
İlçesindeki tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Personel Asteğmen Özgür Alasın günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yapmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.
Daha sonra topluca şehitlik ziyareti yapıldı.
Törene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, Seydişehir Emniyet Müdür Vekili Özkan Çetiner, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.