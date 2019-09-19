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19 Eylül Gaziler Günü

Bilecik'te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

19.09.2019 12:2219 Eylül Gaziler Günü
Bilecik'te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende konuşan Teğmen Yusuf Yetişir, dün olduğu gibi bugün de aynı inançla, vatanın birliğine ve bölünmezliğine, ulusal değerlere karşı her zaman canlarını vermeye hazır olduklarını belirtti.
Yetişir, şunları kaydetti:
"Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir."
Etkinlik, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

19 Eylül Gaziler Günü, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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