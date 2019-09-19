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19 Eylül Gaziler Günü

Kırıkkale'de, Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2019 12:2619 Eylül Gaziler Günü
Kırıkkale'de, Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bakım Binbaşı Fatih Koccu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Saygı atışının ardından Vali Yunus Sezer, şeref defterini imzaladı.
Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Tören, Kırıkkale Polisevi'nde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğin ardından sona erdi.

19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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