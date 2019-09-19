Haberler » Güncel » Haber

19 Eylül Gaziler Günü

Yalova'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2019 12:4219 Eylül Gaziler Günü
Yalova'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Deniz Öğretmen Albay Hayrullah Şahin'in konuşmasının ardından Tayfun Mollaahmetoğlu, gaziler adına katılımcılara seslendi.
Törene, Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Program, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okumasıyla sona erdi.

19 Eylül Gaziler Günü, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:51 Bakan soylu: suriye'de güvenli alan, geri dönüşleri hızlandırmaktadır (2)
14:51 Sakarya peyzaj ve süs bitkiciliği festivali başladı
14:51 Elazığ keban belediye başkanı atlı'dan çevre kirliliği tepkisi
14:51 Kocaeli 61 yıl önce arazilerinden geçen yolun kamulaştırma bedelini aldılar
14:51 Meteoroloji: (tuzla'daki yangın) kirletici emisyonlar bu gece türkiye'yi terk edecek
14:51 Fatma Şahin'den Gaziler günü mesajı
14:51 İş dünyasının akademiden beklentisi tartışıldı