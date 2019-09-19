Haberler » Güncel » Haber

19 Eylül Gaziler Günü

Kırıkkale'nin Keskin ve Karakeçili ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2019 13:0019 Eylül Gaziler Günü
Kırıkkale'nin Keskin ve Karakeçili ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Keskin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Buradaki törenin ardından şehit yakınları ve gaziler onuruna Keskin Öğretmenevi'nde yemek verildi.
Törene, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Dedi Yıldırım, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Karakeçili
Atatürk ve Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Özcan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Karakeçili Mezarlığı'nda devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Karakeçili Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve beraberindekilerle, daha sonra 15 Temmuz şehitleri Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'nın kabrini ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Karakeçili, Keskin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:40 Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
14:40 Hollandalı futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:40 Beydağ'ın kuru incir ihracatı artıyor
14:40 Kartepe Zirvesi'ne doğru
14:40 İşte dünyadan derlediğimiz haber turu
14:40 Vali Kaldırım ve protokol üyeleri gazilerle bir araya geldi
14:40 Tabelaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı