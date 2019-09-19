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19 Eylül Gaziler Günü

Yüksekova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2019 13:28
Yüksekova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törenin ardından Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven şehit ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.
Törene, İlçe Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.
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19 Eylül Gaziler Günü
Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Programa, İlçe Kaymakamı Yakup Güven, 34. Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, Cumhuriyet Başsavcısı Cihan Terzioğlu, kurum amirleri ve gaziler katıldı.
19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü, Yüksekova, Güncel

Kaynak: AA

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