Haberler » Güncel » Haber

19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

19.09.2019 14:0219 Eylül Gaziler Günü
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çağatay, mesajında, 19 Eylül'ün, vatanın her karış toprağını kendi canından üstün sayan, esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından asla ödün vermeyen, yüce milletin kıymetli evlatlarına ve kahraman gazilere vefa duygularının ifade edildiği önemli bir gün olduğunu belirtti.
Gazilerden ve şehitlerden aldıkları manevi güçle içinde bulundukları şartlar ne olursa olsun, milli birlik ve beraberliği hedef alan saldırılara asla fırsat vermeyeceklerini kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu uğurda bütün inanç ve kararlılığımızla vatanımızın bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz.
Aziz vatanımızın her karış toprağı şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Tarihimizin zaferlerle dolu sayfalarında geçmişte olduğu gibi sizler tüm zorluklara karşı bu vatanın ebedi varlığı olan yurdunu her türlü ihanete karşı koruyan ve bu uğurda canını feda etmekten geri durmayan kahramanlarımızsınız. Bu kutsal topraklar, aziz şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi neticesinde bizlere emanet edilmiş, ay yıldızlı bayrağımız yine onlar sayesinde bu mukaddes vatan üzerinde özgürce ve gururla dalgalanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, mukaddes değerlerimizin muhafazası ve terörle mücadelede hayatlarını tereddütsüz tehlikeye atan gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

19 Eylül Gaziler Günü, Bitlis, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:57 Şemdinli'de aşure dağıtımı
16:57 Ankara'da 10 hektar orman yandı
16:56 Denizli'de 12 aracın karıştığı kaza anı kamerada
16:56 Gezici "Çanakkale Şehitleri" müze otobüsleri Türkiye turunda
16:56 GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, Doğankent ilçesini ziyaret etti
16:56 ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan bankası faaliyetlerini durdurdu
16:55 Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi