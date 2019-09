19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars ve Tunceli'de tören düzenlendi.Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda, düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesçi, gazilerin şeref gününü andıklarını söyledi.Vatan uğruna göğsünü siper edenlerin sayesinde bugünlere gelindiğini ifade eden Mesçi, şöyle konuştu:"Bugün İnönü'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da cepheden cepheye koşan bu güzel yurdu düşmandan temizleyip bize armağan eden İstiklal Savaşı gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül dünya barışı ve insanlık yolunda Kore'de savaşan Kore gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül soydaşlarımızı katliamdan kurtaran Ada'da Enosis hayallerini Akdeniz'in karanlık sularına gömen Kıbrıs gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı, toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden gazilerin şeref günüdür."Törenin ardından, Karskapı Şehitliği'ne geçen protokol üyeleri burada şehit ve gaziler için dua ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Programlara, Vali Okay Memiş, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliyeler Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, gaziler, askeri erkan ve kurum müdürleri katıldı.IğdırIğdır'daki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Törende günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, şehit ve gazileri minnet ve şükranla andıklarını belirtti.Tarih boyunca hiç düşünmeden canlarını feda eden şehit ve gazilerin Türk Milletinin her zaman gönlünde olacağını aktaran Akdeniz, "Şehitlik ve gazilik makamı kahraman milletimizin her ferdinin ulaşmak istediği en yüce makamlardır. Bu cennet vatan bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Onların göstermiş olduğu fedakarlık sayesinde huzur içerinde yaşıyoruz, geleceğe güvenle bakıyoruz." diye konuştu.Programa, Vali Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit, kurum amirleri ve gaziler katıldı.ErzincanErzincan Belediyesi önünde Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, gaziler, askeri yetkililer, kamu kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, törende yaptığı konuşmada, tarihte ulusal olaylarla ilgili anma günlerinin bulunduğunu anımsattı.Anma günlerinin önemine işaret eden Taş, "Bu anılan günler içerisinde öyle müstesna günler vardır ki her millete nasip olmayan. İşte o günlerin yaşattığı kıvanç, bir başka mana ifade eder. Kahraman Türk Milleti asla bayraksız, vatansız ve hürriyetsiz yaşamamış olmanın ruhu ve öz güvenini yanı sıra, diğer milletlere rehberlik etmenin kıvancıyla tarihte yer almış olan milletlerin başında gelir." ifadelerini kullandı.Üzümlü ilçesinde de Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Yunus Canbaba, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.KarsKars'ta Hükümet Konağı önündeki törende, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Erhan Altın ile Kars Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boçnak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şube Başkanı Yüksel Öztürk, şehit ve gazilere Allah'tan rahmet dileyerek, "Türk Milleti azmi, iradesi ve kudretiyle hainlere diz çöktürmüş ve hüsrana uğratmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminde ve diğer terör örgütlerinin kanlı eylemlerinde şehit olanlara Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum." dedi.TunceliTunceli'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şube Başkanı Mehmet Arslan, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, vatanın bağımsızlığı ve bakası uğruna muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerin, şeref ve kahramanlık günü olduğunu anlattı.TBMM'nin kazanılan zaferlerin ardından 19 Eylül 1921 tarihinde Türk milleti adına "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanını Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğini hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:"Ülkemiz bugün dün olduğundan daha fazla iç ve dış hain odakların yoğunlaşan tehdidi altındadır. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerinde yuvalanan millet ve cumhuriyet düşmanı hainler darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bu darbe Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçek vatansever askerleri, emniyet teşkilatımızın asil kahraman evlatları tarafından önlenmiştir."Törene, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Tunceli Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, gaziler, askeri erkan, polis memurları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.ArdahanValilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan Ardahan'daki törenler, öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, gazilerin Türk milleti nezdinde önemli yeri olduğunu belirerek, "Bizler şehitlerimiz ve gazilerimizle gurur duyuyoruz. Onlarla övüneceğiz, övünmeye devam edeceğiz." dedi.Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir de Türk milletinin canı pahasına da olsa aziz vatanı korumasını bildiğini belirtti.Törene, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve gaziler katıldı.Katılımcılar, daha sonra İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.AğrıAğrı'da düzenlenen tören, Abide Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.Program, orduevinde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemekle devam etti.Programda konuşan Vali Süleyman Elban, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Öyle bir vatanda yaşıyoruz ki burayı yurt edininceye kadar çok bedeller ödedik. Ama burada yurt olarak yaşamaya devam ettiğimiz sürece de maalesef bedeller ödeyeceğiz gibi gözüküyor. Bu bedel çoğu zaman da bu vatanın kahraman evlatlarının canıyla ödenmektedir. Vatanın muhafazası ve müdafaası için yola çıktığında şehit olmayı, olmazsa gazilik şerefine ulaşmayı göze almış bu vatanın kahraman evlatlarının bazıları şehit oldu, bazıları da sizin gibi kıymetli gazi oldular. Tıpkı sizler gibi vatanın müdafaası ve milletin huzuru için sınır boylarında, ülkemizin içerisinde ve sınır ötesinde görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı Allah muhafaza etsin."Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Garnizon Komutan Vekili Albay Mustafa Cebe, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kasım Bulan, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.