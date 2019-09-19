Haberler » Güncel » Haber

19 Eylül Gaziler Günü

Özalp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2019 14:3619 Eylül Gaziler Günü
Özalp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınlarını makamında kabul etti.
Çelik, makamında gazi ve şehit yakınlarına hediye verdi.
Törene, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Yiğit Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Milli Eğitim Müdürü Salih Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Özalp, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:35 MHP'den esnafa "Siftah bizden bereket Allah'tan" ziyareti
16:34 'Biber kimin' tartışmasında iki şehrin halkı konuştu
16:34 Samsun-bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı-2
16:34 Düğün konvoyunda ateş açan magandalar yakalandı
16:34 Kılıçdaroğlu: "Kastamonu'ya gazilik unvanı vermek bizim için şeref olur"
16:34 Satışa çıkarılan makam aracını, eski il genel meclis başkanı aldı
16:34 Beydağ'ın kuru incir ihracatı artıyor - İZMİR