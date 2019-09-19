Haberler » Güncel » Haber

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Adıyaman'da törenler yapıldı.

19.09.2019 15:13
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Adıyaman'da törenler yapıldı.
Adıyaman'da, Hükümet Konağı önündeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Türkiye Petrolleri konferans salonunda devam eden törende konuşan İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Zafer Yener, her karışı şehit kanıyla sulanan mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda eden, gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Muharebenin en büyük rütbesinin şehitlik olduğuna dikkati çeken Yener, "Gazilik, Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının ve fedakarlığının yaşayan destanıdır." ifadesini kullandı.
19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü, Adıyaman, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:15 Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim
16:15 Karatay'da söz meclisleri sürüyor
16:14 Erzurum hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
16:14 Elazığ'da ' Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifika töreni
16:14 Liseliler, müzikle egzersiz yaparak derse başlıyor
16:12 Öztrak: "Bizim bir erken seçim talebimiz yok"
16:12 Şehitlerimiz ve gazilerimize vefa