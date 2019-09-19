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19 Eylül Gaziler Günü

Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2019 15:2419 Eylül Gaziler Günü
Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Malazgirt Garnizon Komutanında görevli Teğmen Yusuf Gürel, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Program, Malazgirt Öğretmenevinde gaziler onuruna verilen yemekle devam etti.
Yemeğe, Malazgirt Kaymakam Emre Yalçın, İlçe Belediye Başkan Vekili Cezayir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, şehit yakınları, gazi ve kurum amirleri katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Malazgirt, Güncel

Kaynak: AA

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