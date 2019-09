19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Van Bitlis , Muş ve Hakkari'de törenler düzenlendi.Van'da valilik bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na, Vali Vekili Faruk Bülent Baygüven, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş ve Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Cafer Uğur tarafından çelenk sunuldu.Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Uğur, yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için canlarını seve seve feda etmeye hazır olmanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, gaziler, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.BitlisBitlis'te, Gökmeydan'da düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.İl Merkez Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Mustafa Karaosmanoğlu, 19 Eylül'ün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı gün olduğunu ifade etti.Bitlis Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz da "Gazi bir milletin çocukları olarak biz gaziler, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için Atatürk ilkeleri doğrultusunda havada, karada, denizde her zaman her yerde şehit ve gazi olmaya hazır olduğumuz gibi, hazır olan evlatları da yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Törene, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.HakkariValilik önünde düzenlenen törende konuşan Teğmen Oğuzhan Akyürek, gaziler gününü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını anlattı.Bugünün Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" unvanı ve "mareşal" rütbesinin verildiği günün de yıl dönümü olduğunu anımsatan Akyürek, "Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şehadet şerbetini içemeyen evlatları, hak ettikleri gazilik unvanını büyük gururla taşımaktadır." dedi.Vali İdris Akbıyık'ın, 91 yaşındaki Kore gazisi Yusuf Kaya'yı makamında kabul etmesiyle sona eren törene, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Aşık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hakkari temsilcisi İbrahim Adıyaman, kurum amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.MuşMuş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Muş Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, İl Garnizon Komutanlığında görevli Topçu Yüzbaşı Muhammet Sak, günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı.Vali Vekili Alper Çifçi, Muş Alparslan Üniversitesinde devam eden programda, şehitlik ve gaziliğin, kahraman milletin her ferdinin asırlar boyunca erişebildiği en yüce makam olduğunu vurguladı."Millet olarak bedelini ödeyerek kazandığımız toprak parçasına vatan diyoruz." diyen Çifçi, şöyle konuştu:"Tarihimizin her döneminde olduğu gibi vatanımızın birliği ve dirliği uğruna güvenlik güçlerimiz terör örgütleri ile mücadele etmektedir. Devlet olarak kararlı şekilde terörü bitirmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bize düşen görev bu topraklara göz dikenlere asla fırsat vermemektir."Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdülbari Aksoy'un da konuşma yaptığı törene, İl Garnizon Komutanı Albay İhsan Gökoğlan, Muş Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Çengelcik, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.