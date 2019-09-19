Haberler » Güncel » Haber

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yeşilyurt'ta tören düzenlendi.

19.09.2019 16:3019 Eylül Gaziler Günü
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yeşilyurt'ta tören düzenlendi.
Yeşilyurt Hükümet Konağı önündeki törene Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan, daire amirleri, gaziler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Baytok tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi 11/A sınıfı öğrencisi Ayşe Türkmen tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Baytok, daha sonra gazileri makamında kabul ederek günlerini kutladı.

19 Eylül Gaziler Günü, Yeşilyurt, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:00 Çal'da Gaziler Günü kutlaması
18:00 Ilgın'da hayvan pazarında "veba" karantinası
18:00 Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı (aktüel görüntü
18:00 Kocaeli elektrikli araç yarışlarının kazananları belli oldu
18:00 İstanbul yarın beklenen yağmur kimyasal tehlike taşımayacak
18:00 Zabıtanın ürünlerini topladığı zeynep nineye artık satış serbest
18:00 Beykoz'da zincirleme kaza 1 ölü 2 yaralı