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19 Eylül Gaziler Günü

Derinkuyu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

19.09.2019 16:3619 Eylül Gaziler Günü
Derinkuyu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen program, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, Mehmet Ekmekci Anadolu Lisesi öğrencileri şiir okudu. Burada konuşma yapan Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, gaziler ile gazi ve şehit yakınlarına hizmet etmenin kendileri için onur kaynağı olduğunu belirtti.
Kumcu, "Biz kamu görevlilerinin en önemli görevi şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmaktır. Bu memlekette çalışan, bu memleketin ekmeğini yiyen ne yapsa şehitlerimizin hakkını ödeyemez. Şehitler cepheden dönmeyi düşünmeden çatıştılar. Ülkemizin her tarafında insanlar huzur içerisinde yaşayabiliyorsa güvenlik güçlerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Bunların bilincinde olmak her bir Türk vatandaşının görevidir." dedi.
Programa, Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Derinkuyu Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Biçer, şehir ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Kaymakamlık, Derinkuyu, Güncel

Kaynak: AA

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