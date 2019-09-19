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19 Eylül Gaziler Günü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2019 16:4819 Eylül Gaziler Günü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Temel Şahin, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Temel Şahin, törende yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk'ün kahramanlık ve cesaretinin taçlandığı gün olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Çorumoğlu ve beraberindekiler, şehitliğe karanfil bıraktı.

19 Eylül Gaziler Günü, Zonguldak, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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