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19 Eylül Gaziler Günü

Adana Adliyesi'nde görevli iki gaziye, Gaziler Günü dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

19.09.2019 16:5419 Eylül Gaziler Günü
Adana Adliyesi'nde görevli iki gaziye, Gaziler Günü dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, gazilerin milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirtti.
"Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bunu şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri büyük mücadeleye borçluyuz." diye konuşan Yurdagül, Gaziler Günü'nü kutladı.
Daha sonra Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, gazi Okan Zengin ile Ekrem Yobaş'a teşekkür belgesi verdi.
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Atilla Rahimi de gazilere çiçek takdim etti .
Gaziler Okan Zengin ve Ekrem Yobaş, bu özel günde kendilerini hatırladıkları için Başsavcı Yurdagül ve Komisyon Başkanı Çolak'a teşekkür etti.

19 Eylül Gaziler Günü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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