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19 Eylül Gaziler Günü Edremit'te kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

19.09.2019 13:4219 Eylül Gaziler Günü Edremit'te kutlandı
19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gaziler Günü nedeniyle ilk tören Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Buradaki törende Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı vekili Topçu Albay Rizvan Çiper, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, gaziler, daire müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Daha sonra bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı hep birlikte söylendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi Ali Çakır yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Halk oyunları gösterisi yapıldı. Kutlamaların ikinci bölümü ise Edremit Belediyesi'ne ait Güre Afrodit Otel'de gazi, gazi ve şehit yakınlarına yemek verildi. - BALIKESİR

19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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