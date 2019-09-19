19 Eylül Gaziler Günü mesajları: En güzel, anlamlı resimli Gaziler Günü kutlama mesajları"

Bugünden 98 yıl önce ebedi kahramanlarımız, vatanımıza bağımsızlığı kazandırdı. O gün, Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı verildi. Bununla birlikte fedakar gazilerimizi anmak için her yıl "Gaziler Günü" kutlanmaya başlandı. 19 Eylül Gaziler Gününde siz de yakın çevrenizde bulunan kahraman gazilere bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. Ya da sosyal medyadan paylaşım yaparak onlara karşı minnetimizi ufak bir şekilde olsa bile gösterebiliriz. İşte Gaziler Günü mesajları ve Gaziler Günü tarihçesi...

EN GÜZEL GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI

Vatan için yaşayıp öldünüz; Siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

"Hain pusularla söndürülen yaşamlara her geçen gün yenileri ekleniyor.Acımadan namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere. Kıydıkları canların hesabı bu dünyada sorulmasa bile, mahşer de yakalarına yapışacak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde."

Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşında yaşamıştır. "Ya istiklal, ya ölüm!" demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Gaziler şanlı tarihimizin ebe?i kahramanları?ır.

Gaziler ?estansı tarihimizin ?aşa?an abi?eleri?ir.

Vatan, Millet ve Bağımsızlık için ?aşa?ıp canınızı orta?a ko??unuz. Vatan size minnettar bü?ük askerler.

Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün ön?erliğin?e verilen Kurtuluş Savaşın?a ?aşamıştır. "?a istiklal, ?a ölüm!" ?emiştir. Türk tarihi bö?lesine kahramanlık günleri ile ?olu?ur. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Gazi, vatan sevgisinin sembolü?ür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus ?apan ?eğerler?ir.

Destanlar ?aratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abi?emiz?ir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçlu?uz.

Gazi, vatan sevgisinin sembolü?ür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus ?apan ?eğerler?ir.

Başta Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele gazilerimize ve terörle mücadele gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…

Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. "Ama vatanım olmadan yaşayamam." diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.

GAZİLER GÜNÜ

13 Eylül 1921' de kazanılan Sakarya zaferinin hemen ardından, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın gönderdiği bir önergeyle 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanı verdi. Bu olayın ardından 19 Eylül Gaziler Günü ilan edildi. Her yıl 19 Eylül'de gazileri anmak ve onurlandırmak için törenler yapılmaktadır.

CEPHEDEYKEN ÖNERGEYİ GÖNDERDİ

13 Eylül 1921' de kazanılan Sakarya Zaferi'nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği'ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:

"Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi'nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz."

KAHRAMANLIK GÜNÜ

Aynı gün diğer bir deyimle "Kahramanlık Günü" olarak da kutlanmaktadır. Yerel kurtuluş günleri de gazilerimiz ve kahramanlarımız için birer anma günüdür. Anma gününde yapılacak törenler resmi gazetedeki yönetmelikçe belirlenir.