Haberler » Güncel » Haber

19 Eylül Gaziler Günü'ne doğru

Karaman Valisi Fahri Meral, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.09.2019 10:4219 Eylül Gaziler Günü'ne doğru
Karaman Valisi Fahri Meral, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meral mesajında, aziz Türk Milleti tarihi boyunca vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve kutsal saydığı değerler uğruna mücadeleler verdiğini ve eşsiz zaferler kazandığını belirtti.

Bu uğurda her zaman seve seve canını ortaya koyan mehmetçiğin ya şehitlik ya da gazilik mertebesine ulaştığını ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Bugün de birlik ve bütünlüğümüze kasteden bölücü teröre karşı kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelede, eşsiz kahramanlıklarda bulunan şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve ebedi varlığını korumak, milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzurunu sağlamak için, canlarını hiç tereddüt etmeden siper etmiş, tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum."

19 Eylül Gaziler Günü, Gaziler Günü, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Ejder meyvesi "yok sattı"
12:12 Türkiye'de ipotekli satış payının en yüksek olduğu il Bilecik
12:11 Fotoğraflar // Tuzla'da yangın
12:11 Büyükşehir Belediyesinden sanayi esnafına aşure
12:11 AK Parti heyetinden Başkan Berge'ye ziyaret
12:11 Amasya'da hasta güvenliği için turuncu aydınlatma etkinliği
12:10 Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak