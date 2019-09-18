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19 Eylül Gaziler Günü'ne doğru

Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.09.2019 16:4619 Eylül Gaziler Günü'ne doğru
Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çevik, mesajında, Türk milletinin var olduğu günden bugüne ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı canı pahasına mücadele ederek, bu uğurda şehit ve gazi olduğunu belirtti.
Gaziler Gününü kutlayan Çevik, şu ifadeleri kullandı:
"Bu duygu ve düşüncelerle devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazilik' unvanının verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Gününü en içten duygularımla tebrik ediyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, bu toprakları bizlere vatan kılan, bugünümüzü kendilerine borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

19 Eylül Gaziler Günü, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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