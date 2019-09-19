19 eylül perşembe dha spor gündemi

Ümit Karan: Galatasaray'a karşı kutsal bir ittifak var

"Muriç yeni başladı, 2 maçla olmuyor bu işler"

"Makedonya'da çok yetenekli futbolcular var"

"Galatasaray'ın grubu ölüm grubu gibi"

"Türkiye'nin en iyi takımı Galatasaray. Bu takımı engellemek için her yol deneniyor"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladı. Brugge ile 0-0 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar 26 maç aradan sonra deplasmanda gol yemedi.

UEFA AVRUPA LİGİ

19.55 Getafe - Trabzonspor

22.00 Slovan Bratislava - Beşiktaş

22.00 Roma - Medipol Başakşehir

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya)

19.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg)

19.55 Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre)

19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç)

19.55 Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya)

19.55 LASK Linz (Avusturya) - Rosenborg (Norveç)

19.55 PSV Eindhoven (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.55 Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya)

19.55 Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya)

19.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

19.55 Standart Liege (Belçika) - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

22.00 Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Wolfsburg (Almanya) - Oleksandria (Ukrayna)

22.00 Gent (Belçika) - Saint Etienne (Fransa)

22.00 Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya)

22.00 Wolverhampton (İngiltere) - Braga (Portekiz)

FENERBAHÇE

MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları devam edecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

GÜREŞ

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 62, 68 ve serbest stilde 57, 65 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak. Mindere çıkacak güreşçilerimiz ve rakipleri şunlar: Kadınlar: 62 kg: Cansu AKSOY - Jiae CHOI (Kore), 68 kg: Buse TOSUN - Anna Jenny Eva Maria FRANSSON (isveç). Serbest güreş: 57 kg: Süleyman ATLI - Shaofeng LIANG (Çin), 65 kg: Selahattin KILIÇSALLAYAN - Ivan GUIDEA (Romanya)