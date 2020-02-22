19 gün sonra 2 yıl dolacak, Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

İran 'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının üzerinden 19 gün sonra 2 yıl geçecek.Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran'da düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'nun cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı.Kazanın üzerinden 19 gün sonra 2 yıl geçecek.Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı.

HAVADA TUTUNAMAYAN UÇAK BÜYÜK İRTİFA KAYBI YAŞAMIŞTI

İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili eldeki verilere göre hazırladığı ön raporu daha önce kamuoyu ile paylaşırken, nihai raporda hala açıklanmadı. Kazanın ön raporuna göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı görüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia meydana geliyor. Uçakta gösterge arızası (göstergenin, uçağın gerçek süratini göstermeyip hatalı sürat bilgisi vermesi) meydana geldiği, bu arızanın kaynağı ise henüz belirlenemediğine de ön raporda yer verilmişti. Ön rapordaki kokpit kayıtlarında, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar ayrıntılar yer almıştı.