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19 GÜNDÜR KAYIP OTİZMLİ GENÇ ÖZEL İZİNLE ARNAVUTKÖY'DE ARANDI

19 GÜNDÜR KAYIP OTİZMLİ GENÇ ÖZEL İZİNLE ARNAVUTKÖY'DE ARANDI (Havadan görüntülerle)Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ- /İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEMECE'de 20 Nisan'da, eve dönüş yolunda babasının yanından kaybolan, 18 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen Taha Yiğit'i arama...

09.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:41
19 GÜNDÜR KAYIP OTİZMLİ GENÇ ÖZEL İZİNLE ARNAVUTKÖY'DE ARANDI (Havadan görüntülerle)
Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEMECE'de 20 Nisan'da, eve dönüş yolunda babasının yanından kaybolan, 18 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen Taha Yiğit'i arama çalışmaları sürüyor. Kayıp Taha için sokağa çıkma kısıtlamasında alınan özel izinle ekipler, çalışmaların 19'ncu gününde Arnavutköy'de arazi ve şehir aramasının yanı sıra, çevre ilçelerde aramalara devam etti.
19 gündür kayıp olan ve en son Arnavutköy'de görüldüğü öene sürülen 18 yaşındaki Taha Yiğit'i arama çalışmaları sürüyor. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında aramaların daha rahat yapılabilmesi için özel izin alan ekipler bugün ormanlık arazide ve şehir içinde aramalara devam etti. 16 motosiklet, 13 araç ve 7 arazi aracı ve yaklaşık 90 kişilik ekiple Arnavutköy ve çevre ilçeler didik didik aranıyor.
Aramalara katılan İHH sorumlusu İbrahim Topal, "AFAD ve diğer ekipler koordinatörlüğünde yaptığımız toplantıda bugüne kadar taradığımız bölgeleri tekrar tarayacağız. Arazi alanlarında yayılımı daha fazla yapacağız. Asılsız gelen ihbarlar dezavantajımız oluyor. Bir alana yoğunlaşmış oluyoruz ve o esnada gelen bir ihbar bizi farklı bir alana yönlendiriyor. Ancak vatandaşlarımız yine de benzer eşkalleri ihbar etsinler. En son üzerinde lacivert mont, kot ve spor ayakkabısı olduğu söyleniyor. 2-3 gün önce Arnavutköy Merkez Camii'nin orada gelen bir ihbardaki eşkal birebir uyuyordu ama onda da bir şey çıkmadı" diye konuştu. Yapılan arama kurtarma çalışmaları havadan da görüntülendi. 19 GÜNDÜR KAYIP OTİZMLİ GENÇ ÖZEL İZİNLE ARNAVUTKÖY’DE ARANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, DHA, Güncel, Haber

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