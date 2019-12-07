19 gündür kayıptı, dere yatağında cesedi bulundu

GİRESUN'un Görele ilçesinde kayıp olarak aranan Ömer Menteşe'nin (59), evinin 3 kilometre uzağındaki dere yatağında 19 gün sonra cesedi bulundu.

?İlçeye bağlı Tepeköy köyünde, 19 Kasım'da evden çıkıp geri dönmeyen Ömer Menteşe için ailesi jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Menteşe için ilçede arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca kurulan 100 kişilik ekip tarafından, drone, iz takip ve kadavra köpekleriyle arama yapıldı. Ekipler, bugün Menteşe'nin, evinin 3 kilometre uzağındaki dere yatağında cesedine ulaştı.Ömer Menteşe'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Giresun