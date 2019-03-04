19 İlde Fetö Operasyonu

Kaynak: İHA

Bursa merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 25'i muvazzaf asker toplam 50 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Teşkilatı içerisine yerleştirdiği ve büfe telefonlarından ardışık periyodik telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edilen 25'i muvazzaf asker 50 örgüt mensubunun yakalanması için çalışma başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yakalama ve arama kararı alan ekipler, Bursa merkezli 19 ilde operasyon yaptı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.(İHA)