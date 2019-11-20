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19 Kasım 2019 Haberleri

19 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

20.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:1819 Kasım 2019 Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Okan Buruk, Genel

Son Dakika genel Haberleri
11:53 Prematüre çocuklar için pasta kestiler
11:33 HDP önündeki ailelerin direnişi 79'uncu günde
11:26 Vücudu yanan Mehmet Ali yardım bekliyor
11:03 Adana polisinin okula kazandırdığı çocukları geziye götürdü
11:00 38 yaşında 3'üncü üniversitesini okuyor
20.11.2019 11:58:34