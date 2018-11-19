19 Kasım Pazartesi Dha Spor Gündemi

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:34



19 Kasım 2018 Pazartesi 09:34

TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇINA DOĞRU18.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.19.00 A Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamlayacak.AYKUT KOCAMAN İMZALIYOR12.00 3'üncü kez Atiker Konyaspor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Aykut Kocaman, törenle resmi sözleşmeye imza atacak.FENERBAHÇE3 günlük izinden dönen sarı lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAY11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.BEŞİKTAŞ16.00 Siyah beyazlılar, bir günlük iznin ardından Ankaragücü mücadelesinin çalışmalarını sürdürecek.UEFA ULUSLAR LİGİ20.00 Andorra - Letonya20.00 Gürcistan - Kazakistan22.45 Almanya - Hollanda22.45 Çek Cumhuriyeti - Slovakya22.45 Danimarka - İrlanda Cumhuriyeti22.45 Bulgaristan - Slovenya22.45 Güney Kıbrıs - Norveç22.45 Makedonya - Cebelitarık22.45 Liechtenstein - Ermenistan