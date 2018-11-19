19 Kasım 2018, 09:34
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19 Kasım Pazartesi Dha Spor Gündemi

19 Kasım Pazartesi Dha Spor Gündemi

UKRAYNA MAÇINA DOĞRU18.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇINA DOĞRU

18.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

19.00 A Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

AYKUT KOCAMAN İMZALIYOR

12.00 3'üncü kez Atiker Konyaspor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Aykut Kocaman, törenle resmi sözleşmeye imza atacak. 

FENERBAHÇE

3 günlük izinden dönen sarı lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

11.00 Dünü izinli geçiren sarı kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

16.00 Siyah beyazlılar, bir günlük iznin ardından Ankaragücü mücadelesinin çalışmalarını sürdürecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ

20.00 Andorra - Letonya  

20.00 Gürcistan - Kazakistan  

22.45 Almanya - Hollanda  

22.45 Çek Cumhuriyeti - Slovakya  

22.45 Danimarka - İrlanda Cumhuriyeti  

22.45 Bulgaristan - Slovenya  

22.45 Güney Kıbrıs - Norveç  

22.45 Makedonya - Cebelitarık  

22.45 Liechtenstein - Ermenistan Mircea Lucescu,Ukrayna
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:34



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