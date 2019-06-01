01.06.2019 13:42
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19 kilo 331 gram uyuşturucu ele geçirildi

19 kilo 331 gram uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 19 kilo 331,6 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 19 kilo 331,6 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; 19 kilo 331,6 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tahkikat neticesinde 2 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Afyon, 3. Sayfa

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