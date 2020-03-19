19 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:00 beIN Manşet

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:45 Maç Saati

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:00 Futbolun Şehirleri

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

06:00 Taraftar

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Haftanın Öyküleri

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:45 Maç Saati

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:15 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Taraftar

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Futbolun Şehirleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

21:30 Geniş Özet

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

22:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

22:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

23:00 Taraftar

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

Kaynak: InterSinema.com