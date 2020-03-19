19 Mart 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Haberler

00:35 Biatlon

00:50 Alp Disiplini

01:00 Biatlon

01:25 Alp Disiplini

02:30 Alp Disiplini

02:30 Olimpiyat Oyunları

03:30 Olimpiyat Oyunları

03:30 Alp Disiplini

04:15 Alp Disiplini

04:30 Olimpiyat Oyunları

05:00 Bisiklet

05:00 Tenis

06:00 Tenis

06:00 Bisiklet

07:00 Bisiklet

07:00 Tenis

08:00 Olimpiyat Oyunları

08:00 Bisiklet

09:30 Alp Disiplini

09:30 Kayakla Atlama

10:30 Alp Disiplini

10:30 Kayakla Atlama

11:30 Kayakla Atlama

11:30 Alp Disiplini

12:30 Alp Disiplini

12:45 Biatlon

13:30 Bisiklet

13:45 Biatlon

14:30 Bisiklet

14:45 Biatlon

15:15 Biatlon

15:45 Bisiklet

16:30 Bisiklet

16:30 Olimpiyat Oyunları

17:00 Olimpiyat Oyunları

17:30 Bisiklet

18:30 Bisiklet

19:00 Bisiklet

19:30 Olimpiyat Oyunları

20:00 Bisiklet

20:55 Haberler

21:00 Biatlon

21:00 Haberler

21:20 Alp Disiplini

22:15 Alp Disiplini

22:40 Biatlon

23:10 Biatlon

23:15 Alp Disiplini

23:40 Kayakla Atlama

23:55 Haberler

Kaynak: InterSinema.com