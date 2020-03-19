19 Mart 2020 Eurosport Yayın Akışı
19 Mart 2020 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Haberler
00:35 Biatlon
00:50 Alp Disiplini
01:00 Biatlon
01:25 Alp Disiplini
02:30 Alp Disiplini
02:30 Olimpiyat Oyunları
03:30 Olimpiyat Oyunları
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
04:30 Olimpiyat Oyunları
05:00 Bisiklet
05:00 Tenis
06:00 Tenis
06:00 Bisiklet
07:00 Bisiklet
07:00 Tenis
08:00 Olimpiyat Oyunları
08:00 Bisiklet
09:30 Alp Disiplini
09:30 Kayakla Atlama
10:30 Alp Disiplini
10:30 Kayakla Atlama
11:30 Kayakla Atlama
11:30 Alp Disiplini
12:30 Alp Disiplini
12:45 Biatlon
13:30 Bisiklet
13:45 Biatlon
14:30 Bisiklet
14:45 Biatlon
15:15 Biatlon
15:45 Bisiklet
16:30 Bisiklet
16:30 Olimpiyat Oyunları
17:00 Olimpiyat Oyunları
17:30 Bisiklet
18:30 Bisiklet
19:00 Bisiklet
19:30 Olimpiyat Oyunları
20:00 Bisiklet
20:55 Haberler
21:00 Biatlon
21:00 Haberler
21:20 Alp Disiplini
22:15 Alp Disiplini
22:40 Biatlon
23:10 Biatlon
23:15 Alp Disiplini
23:40 Kayakla Atlama
23:55 Haberler
Kaynak: InterSinema.com