19 Mart 2020 Haberleri
19 Mart 2020 Manşet Haberleri.
20.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:18
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
- MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
- İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
- Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
- Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
- ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
- Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
- KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
- Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
- Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
- Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
- Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin 'Korona-Partisi' tepki çekti
- Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
- Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
- Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
- Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
- Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
- İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
- Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
- Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
- İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
- Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
- Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
- Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
- Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
- Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
- Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
- Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
- Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
- TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
- Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor
- İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
- İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
- Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine 'Evde kalın' çağrısı
- Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek
- Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
- Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
- İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İdlib, Genel