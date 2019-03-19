19 Mart Milli Piyango sorgulama: Milli Piyango sonuçları saat kaçta belli oluyor?

Bugün Milli Piyango'nun 19 Mart 2019 tarihli çekilişi yapılacak. Her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişi iki aşamada yapılıyor. Amorti ile iki büyük ikramiyenin çekilişi canlı yayında yapılıyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında Milli Piyango sorgulama sayfasında yayımlanıyor. Peki Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango sonuçları saat kaçta belli oluyor? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişi iki aşamada ve farklı saatlerde yapılıyor. Çekiliş saat 15.00'da başlıyor. Fakat 2 büyük ikramiye ile amorti sayılarının çekilişi saat 18.00'da canlı yayında yapılıyor. Bu canlı yayın sonrasında ise Milli Piyango sonuçları belli oluyor ve sitede yayınlanıyor. Çekilişi aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.

Milli Piyango çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLUYOR?

19 Mart Milli Piyango sonuçları, MPİ tarafından canlı yayında yapılan çekilişten sonra yayımlanıyor. Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfasına aşağıda linkten erişebilir ve biletinizi anında sorgulayabilirsiniz.

19 Mart Milli Piyango sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIŞINA DAİR YENİ DEĞİŞİKLİK

29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır. Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;

-1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir.

Çekilişler, www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr internet adreslerinden, çekiliş günlerinde canlı olarak izlenebilmektedir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Baş bayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.