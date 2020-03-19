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19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

TFF İCRA KURULU TOPLANTISI Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

19.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:08
19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

TFF İCRA KURULU TOPLANTISI 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ligerin ertelenmesi bir kez daha gündeme gelecek.

FENERBAHÇE

11: 00 Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dezenfekte işlemi uygulanacak

Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlanacak

KAYSERİSPOR

16: 30 Sarı-kırmızılı ekip İstanbul'a gelerek Fenerbahçe maçı için kampa girecek

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek

GALATASARAY

Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürecek

BAŞAKŞEHİR

Alanyaspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

Göztepe maçı hazırlıkları sürecek

PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor

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