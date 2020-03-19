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19 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19 Mart Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

19.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:55
19 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 19 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19 MART PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-19 09:45:53.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etiketler : İstanbul, Gündem , Ekonomi , Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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