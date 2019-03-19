19 Mart Salı Dha Spor Gündemi

Kaynak: DHA

A MİLLİ TAKIM18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecekFENERBAHÇE14.00 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi kupasının anıtı, Bahçelievler'de açılacakBEŞİKTAŞ11.00 Kulübün kurucularından Şeref Bey, Ortaköy Yahya Efendi Dergahı bahçesinde bulunan kabri başında törenle anılacak11.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar basına kapalı idmanla sürecek.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacakMARATON10.00 14'üncü İstanbul Yarı Maratonu öncesi basın toplantısı düzenlenecekSepetçiler Kasrı: 09.00 kahvaltı, 10.00 basın toplantısıUNIWORLDCUP 201915.00 İstanbul'da öğrenim gören 7 kıta ve 182 ülkeden öğrencilerin katılım sağlayacağı UniworldCup 2019 Uluslararası Futbol Turnuvası'nın fikstür çekimi ve tanıtım toplantısı yapılacakBASKETBOLErkekler Euroleague20: 00 Anadolu Efes - CSKA Moskova20: 45 Fenerbahçe Beko - Buducnost PodgoricaVOLEYBOLKadınlar Şampiyonlar Ligi17: 00 Eczacıbaşı VitrA - Imoco Volley Conegliano20: 00 Fenerbahçe Opet - Savino Del Bene ScandicciErkekler CEV CUP22: 30 Trentino Itas - Galatasaray