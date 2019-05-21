19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği - Bişkek

Kırgızistan
'ın başkenti Bişkek'te 19 Mayıs Atatürk
'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye
'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene, Türkiye, Azerbaycan
, Afganistan
, KKTC
, Hindistan
'dan yetkililer, Aga Han
Kalkınma Kurumu Başkanı Şamş Kassim-Lakha, büyükelçilik çalışanları, akademisyenler, okul müdürleri, öğretmenler, sivil toplum örgütleri başkanları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Seytek Milli Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu, Kırgızistan'ın milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat
, burada yaptığı konuşmada, "Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Bandırma
vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsun
'a ayak basışının 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek'teki Anadolu Lisesi
ve Anadolu Kız Meslek Lisesi
öğrencilerinin Kırgız, Kafkas ve modern dans gösterileriyle devam eden etkinlikte, Bişkek Türk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Cihan Sürücü'nün yönetimindeki zeybek oyunu davetlilerden büyük ilgi gördü.
Kırgız Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin halat çekme ve jimnastik gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte, Kırgız Türk Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Türk Dünyası Gelinlik" defilesi de ilgiyle izlendi.
Kırgızistan
, Mustafa Kemal Atatürk
, 19 Mayıs
, Güncel
Kaynak: AA