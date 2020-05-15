19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Online Kata Turnuvası tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından 15-19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Online Kata İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Online Kata Turnuvası tamamlandı
15.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:59
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından 15-19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Online Kata İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Online Kata İl Birinciliği müsabakaları tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını sebebi ile 12 - 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlendi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporculara evlerinde takdim edilecek. Toplamda 30 sporcunun katıldığı il birinciliğinde tüm sıralamalar şöyle;

2011 BAYAN

1. Münevver Beyza Yerlikaya

2. Nesibe Şahin

3. Bengü Çakır

4. Zeynep Sena Yerlikaya

2011 ERKEK

1. Mahmut Esad Baysa

2. İlker Özdiken

3. Muhammed Ali Özdilek

4. Egemen Ata Güneşdoğdu

2010 BAYAN

1. Merve Özkol

2. Gülnihal Cansaran

3. Berra Sultan Yücel

4. Ezgi Koç

2010 ERKEK

1. Alper Güneş

2. Hüseyin Güver

3. Ömer Kaan Türeli

4. Ahmet Yavuz Özşahin

GENÇ BAYANLAR

1. Hatice Kübra Uzun

2. Tuğba Kılıç

3. Sultan Deniz

4. Melike Gök - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Kayseri, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Spor
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Galatasaray Futbol Takımı’ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi Spor
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray’a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Spor
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Spor
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Fenerbahçe, Acun’un ’sol bekin kralı’ dediği Kwadwo Asamoah’ı transfer ediyor Spor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
FIFA Al-Ittihad’ın, Slaven Bilic’e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti Spor
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Erman Toroğlu’ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM’de geziyor, bunlar nasıl profesyonel? Spor
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Haberler››Spor››19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Online Kata Turnuvası tamamlandı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

12:16: Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı - Spor 12:13: Denizlispor'da transferin gözdesi Oğuz Yılmaz - Spor 12:10: Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti - Spor 12:07: Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak - Haber 12:04: Fenerbahçe'den Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı - Spor 12:02: Türkiye Basketbol Federasyonundan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı - Spor 11:29: Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel? - Spor 11:00: Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! - Haber