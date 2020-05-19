19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Erzincan'da tüm yurtta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar saat 19.19'da Valilik binası önünde İstiklal Marşı okudu.

19.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:07

Erzincan'da tüm yurtta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar saat 19.19'da Valilik binası önünde İstiklal Marşı okudu.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ve bazı kurum müdürleri Valilik binası önünde İstiklal Marşı okudu.

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Erzincan, 19 Mayıs, Güncel, Haber

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